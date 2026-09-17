В Казани на 70 суток приостановили работу клуба Nebar

В Казани суд приостановил деятельность ночного клуба Nebar на 70 суток. В заведении выявили нарушения санитарных требований, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Татарстану.

Специалисты обнаружили просроченные продукты и продукты с признаками порчи, а также продукцию без маркировки и сопроводительных документов. Кроме того, были нарушены правила хранения продуктов, мытья посуды и организации технологических процессов.

Проверка также выявила неудовлетворительное санитарное состояние производственных помещений, отсутствие необходимых условий для приготовления блюд и соблюдения личной гигиены сотрудников. Кроме того, к работе допускались сотрудники без необходимых медицинских осмотров.

Анна Кайдалова