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Председатель ТСН в Ессентуках пойдет под суд за присвоение свыше 700 тысяч рублей

В Ессентуках перед судом предстанет 67летняя председатель товарищества собственников жилья, обвиняемая в присвоении и растрате более 700 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным следствия, женщина, занимая должность председателя ТСН, заключила договор подряда на ремонт крыши многоквартирного дома и оплатила работы двумя транзакциями. Позднее она потребовала от подрядчика вернуть деньги, пояснив, что товарищество выполнит ремонт собственными силами.

Когда жильцы дома проверили состояние крыши и обнаружили, что работы так и не были проведены, они обратились в правоохранительные органы. Выяснилось, что полученные средства обвиняемая израсходовала по собственному усмотрению.

Уголовное дело, возбужденное ОМВД России по городу Ессентуки, расследовано и передано для рассмотрения в суд.

Мария Хоперская

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