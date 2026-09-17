Председатель ТСН в Ессентуках пойдет под суд за присвоение свыше 700 тысяч рублей
В Ессентуках перед судом предстанет 67летняя председатель товарищества собственников жилья, обвиняемая в присвоении и растрате более 700 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
По данным следствия, женщина, занимая должность председателя ТСН, заключила договор подряда на ремонт крыши многоквартирного дома и оплатила работы двумя транзакциями. Позднее она потребовала от подрядчика вернуть деньги, пояснив, что товарищество выполнит ремонт собственными силами.
Когда жильцы дома проверили состояние крыши и обнаружили, что работы так и не были проведены, они обратились в правоохранительные органы. Выяснилось, что полученные средства обвиняемая израсходовала по собственному усмотрению.
Уголовное дело, возбужденное ОМВД России по городу Ессентуки, расследовано и передано для рассмотрения в суд.