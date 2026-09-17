Суд лишил Roshen товарного знака «Бим Бом» в РФ по заявлению бизнесмена из КЧР

Суд по интеллектуальным правам прекратил правовую охрану товарного знака «Бим Бом», принадлежащего структуре кондитерского концерна Roshen Петра Порошенко (состоит в экстремистском и запрещенном в РФ объединении), по иску предпринимателя из Карачаево-Черкесии. Об этом сообщается в картотеке дела.

Суд по интеллектуальным правам полностью удовлетворил иск индивидуального предпринимателя из Карачаево-Черкесии Азамата Псеунова и прекратил правовую охрану в России товарного знака «Бим Бом». Знак принадлежит одной из структур кондитерского концерна Roshen, владельцем которого является экс-президент Украины Петр Порошенко, состоящий в экстремистском и запрещенном в РФ объединении.

Спорный товарный знак киевского дочернего предприятия «Кондитерская корпорация Рошен» был зарегистрирован Роспатентом в 2003 году. Его действие распространялось на несколько классов товаров и услуг: бумагу, картон, печатную продукцию, кофе, чай, соусы, приправы, конфеты, шоколад, пиво, безалкогольные напитки, а также офисные и консультативные службы, дизайн упаковки, снабжение кондитерскими изделиями и разработку их рецептур.

Азамат Псеунов настаивал на том, что правообладатель не использует бренд на российском рынке.

Украинская корпорация Roshen входит в число крупнейших мировых производителей кондитерских изделий.

Тат Гаспарян