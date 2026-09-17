Ставрополье вошло в тройку регионов по снижению среднего чека потребкредита

Средний размер потребительского кредита наличными в Ставропольском крае в августе 2026 года составил 133,9 тыс. руб., снизившись за год на 16,6%. По темпам сокращения среднего чека регион занял третье место среди 30 субъектов РФ — лидеров в сегменте потребительского кредитования, сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Более существенное снижение показателя зафиксировано только в Москве — на 19,6%, а также в Приморском и Красноярском краях — на 16,8% в каждом.

При этом крупнейший средний размер выданного потребкредита среди регионов-лидеров в августе отмечен в Москве — 312,1 тыс. руб. В Санкт-Петербурге показатель составил 281,4 тыс. руб., Московской области — 248,4 тыс. руб.

В целом по России средний размер потребительского кредита в августе составил 180,3 тыс. руб. За год он уменьшился на 13,1%, а по сравнению с июлем — на 2,9%.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, средний размер потребкредита в последние месяцы сохраняется в диапазоне 170-190 тыс. руб. Одновременно спрос населения на такие займы и готовность банков принимать кредитные риски остаются относительно низкими.

При рассмотрении заявок и определении условий кредитования банки предъявляют повышенные требования к качеству кредитных историй потенциальных заемщиков. Это позволяет кредитным организациям, как отмечает господин Волков, снижать вероятность просрочек в дальнейшем.

Наталья Белоштейн