Средний размер потребкредита на Кубани за год снизился на 11,5%

Средний размер потребительского кредита наличными в Краснодарском крае в августе 2026 года составил 159,8 тыс. руб. За год показатель уменьшился на 11,5%. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В среднем по России размер выданного в августе потребкредита составил 180,3 тыс. руб. По сравнению с августом прошлого года он сократился на 13,1%, а относительно июля — на 2,9%.

Среди 30 регионов, лидирующих по выдаче потребительских кредитов, крупнейший средний размер займа в августе пришелся на Москву — 312,1 тыс. руб. В Санкт-Петербурге показатель составил 281,4 тыс. руб., Московской области — 248,4 тыс. руб.

Самое существенное снижение среднего чека за год зафиксировано в Москве — на 19,6%. В Приморском и Красноярском краях показатель сократился на 16,8% в каждом, в Ставропольском крае — на 16,6%.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что в последнее время средний размер потребительских кредитов находится в диапазоне 170–190 тыс. руб. При этом, по его словам, спрос граждан на такие займы и готовность банков принимать кредитные риски остаются на относительно низком уровне.

Банки при принятии решений о выдаче потребкредитов и определении их параметров, включая сумму займа, предъявляют повышенные требования к кредитной истории потенциальных заемщиков. Это, по словам господина Волкова, позволяет кредитным организациям снижать риски будущих просрочек.

Наталья Белоштейн