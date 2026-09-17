Средний чек потребкредита в Ростовской области за год сократился на 13,5%

Средний размер потребительского кредита наличными в Ростовской области в августе 2026 года составил 142,1 тыс. руб., сократившись за год на 13,5%. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В целом по России средний размер выданного потребкредита в августе составил 180,3 тыс. руб. За год показатель снизился на 13,1%, а по сравнению с июлем — на 2,9%.

Среди 30 регионов — лидеров по объемам розничного кредитования, крупнейший средний чек в августе зафиксирован в Москве — 312,1 тыс. руб. В Санкт-Петербурге он составил 281,4 тыс. руб., Московской области — 248,4 тыс. руб.

Наиболее заметное снижение среднего размера потребкредита за год произошло в Москве — на 19,6%. В Приморском и Красноярском краях показатель уменьшился на 16,8% в каждом, в Ставропольском крае — на 16,6%.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, средний размер потребительского кредита в последнее время остается в диапазоне 170–190 тыс. руб. При этом, по его оценке, спрос граждан на такие кредиты и готовность банков принимать на себя кредитные риски остаются относительно низкими.

Наталья Белоштейн