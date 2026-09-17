В Усть-Джегуте модернизируют теплоснабжение за 895 млн рублей

Управление Карачаево-Черкесской Республики в сфере закупок разместило извещение об открытом конкурсе в электронной форме на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ и реконструкцию объекта теплоснабжения в микрорайоне Московский города Усть-Джегута. Начальная цена контракта составляет 895,89 млн руб. Об этом сообщается на портале Госзакупки.

Закупка включает два лота. Первый — модернизация тепловых сетей со сметной стоимостью 553,53 млн рублей и сроком завершения в декабре 2020 года. Второй — реконструкция котельной стоимостью 342,36 млн рублей со сроком выполнения в декабре 2029 года. Финансирование предусмотрено за счет субсидии из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики и собственных средств КЧРГУП «Теплоэнерго». Размер аванса — 35%.

Заявки на участие принимаются до 22 сентября 2026 года.

В перечень возможных работ входят подготовительные и земляные работы, устройство фундаментов, возведение несущих и ограждающих конструкций, кровельные, фасадные и отделочные работы, монтаж внутренних инженерных систем, устройство наружных электросетей, канализации, водоснабжения, а также благоустройство территории.

По условиям конкурса, в течение 10 календарных дней с момента получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации подрядчик обязан определить конкретные виды и объёмы работ, которые он выполнит самостоятельно без привлечения сторонних организаций, за исключением дочерних структур.

Тат Гаспарян