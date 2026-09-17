На социальные контракты в КБР направлено 69 млн рублей

Более 69 млн руб. направлено на социальные контракты в Кабардино-Балкарской Республике. В регионе продолжается реализация государственной поддержки граждан и семей с низким доходом на основании социального контракта. Помощь оказывается в рамках национального проекта «Семья», сообщает пресс-служба администрации республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно данным Министерства труда и социальной защиты КБР, с начала этого года социальная помощь на основании социальных контрактов была оказана 453 семьям. Размер единовременной выплаты составляет от 22 до 350 тыс. руб. в зависимости от выбранного направления и потребностей заявителя. Отмечается, что благодаря поддержке семьи могут найти работу, начать собственное дело, пройти обучение, развивать подсобное хозяйство.

«Отдельное внимание уделяется участникам СВО и их семьям. С 1 января 2026 года при заключении социального контракта на предпринимательскую деятельность они освобождаются от проверки уровня дохода, а на открытие бизнеса или обучение выделяется до 350 тысяч рублей», — подчеркивается в сообщении.

Алина Зорина