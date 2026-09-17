В Дагестане планируют повторить рекордный урожай винограда 2025 года — на уровне 226,5 тыс. т технических сортов. Об этом пишет «Ъ», ссылаясь на данные Роскачества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Лидерами по переработке винограда, как отмечается, должны стать «Алвиса», «Дербент вино», «Дербентский коньячный комбинат» и «Дербентский завод игристых вин».

«Окончательные итоги уборки урожая можно будет подвести в ноябре. Погода переменчива, но база для отличного года и высокого качества вин природой и трудом виноградарей в этом году заложена очень хорошая», — рассказала Олеся Латышева, директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель «Винного гида России».

По прогнозу Роскачества, самый большой урожай технических (винных) сортов винограда соберут в Краснодарском крае. Первоначальный прогноз по региону был на уровне 250 тыс. т, но удачно пройденный сезон цветения и хорошая обеспеченность влагой позволили сформировать урожай, близкий к прошлогоднему рекорду — 317 тыс. т.

Константин Соловьев