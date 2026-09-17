Роскачество прогнозирует крупный урожай винограда на Кубани

Урожай винограда в ведущих российских винодельческих регионах в 2026 году может стать одним из лучших за последнее десятилетие, сообщило Роскачество. Наиболее заметный рост урожайности ожидается в Севастополе, крупнейший объем сбора — в Краснодарском крае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Одним из факторов высокого урожая эксперты называют хорошую обеспеченность виноградников влагой в Краснодарском крае и Крыму, чему способствовала снежная зима. Кроме того, год оказался прохладнее предыдущих. В результате уборочная кампания началась в среднем на три-четыре недели позже, чем в 2025 году, что создало условия для более равномерного созревания винограда, в том числе сортов для производства белых и игристых вин.

В Краснодарском крае первоначальный прогноз сбора технических сортов составлял 250 тыс. тонн. Однако благоприятные условия в период цветения и достаточные запасы влаги позволили сформировать урожай, близкий к рекордному показателю прошлого года,— около 317 тыс. тонн. Основной объем придется на Таманский полуостров, где ожидается до 200 тыс. тонн винограда. Более половины этого объема планируют переработать «Кубань вино» и «Фанагория». Значительные объемы также ожидаются в Анапе и Новороссийске, где крупные виноградники принадлежат группе «Абрау-Дюрсо».

В Севастополе в 2025 году собрали 20,9 тыс. тонн винограда, в этом году прогнозируется до 27,6 тыс. тонн. В Крыму ожидается урожай свыше 120 тыс. тонн. Среди крупнейших переработчиков в регионе называются «Массандра», «Инкерман» и «Золотая балка».

В Дагестане рассчитывают повторить рекордный результат 2025 года — около 226,5 тыс. тонн технических сортов. Основными переработчиками должны стать «Алвиса», «Дербент вино», «Дербентский коньячный комбинат» и «Дербентский завод игристых вин».

Окончательные итоги уборочной кампании планируется подвести в ноябре. В Роскачестве отмечают, что при сохранении благоприятных погодных условий текущий сезон создает хорошие предпосылки как для высокого объема урожая, так и для качества винограда.

Вячеслав Рыжков