Интерес к долгосрочной аренде в Краснодаре вырос на 19% перед началом учебного года

В последнюю неделю августа 2026 года интерес к долгосрочной аренде квартир в Краснодаре вырос на 19% по сравнению с первой неделей месяца. По динамике город вошел в число лидеров среди миллионников, уступив Нижнему Новгороду (+43%), Санкт-Петербургу (+41%), Казани (+36%) и Самаре (+32%). Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По данным аналитиков, к июлю спрос на долгосрочную аренду в Краснодаре прибавил 25%. При этом предложение за месяц выросло на 3% — найти квартиру в городе стало немного проще. Средняя ставка аренды в Краснодаре составила 25,4 тыс. руб. в месяц, что делает город одним из самых доступных среди крупнейших городов России, дешевле только Воронеж — 23,7 тыс. руб. и Челябинск — 25 тыс. руб.

По России интерес к долгосрочной аренде в последнюю неделю августа был на 22% выше, чем в первую. К июлю спрос вырос на 26%: студии стали востребованнее на 39%, однокомнатные квартиры — на 29%, «двушки» — на 23%, «трешки» — на 15%. Предложение за месяц в целом сократилось на 1%, при этом выбор однокомнатных квартир уменьшился на 4%, студий — на 1%, а «трешек» стало больше на 5%. Доля предложений от собственников составила 53%.

Средняя ставка аренды по стране в августе была на 4% ниже, чем годом ранее, снижение зафиксировано в 13 из 16 городов-миллионников. Наиболее заметно подешевела аренда в Санкт-Петербурге (–10%), Казани (–7%), Самаре и Екатеринбурге (–5% в каждом). В Москве средняя ставка составила 78,1 тыс. руб.

Как отметил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев, вторая половина августа — самый активный период на рынке: вузы публикуют списки поступивших, люди возвращаются из отпусков и планируют переезды. Пользователи одинаково активно интересовались как квартирами напрямую от собственников (+23% к июлю), так и предложениями с комиссией (+25%).