В Казани суд приостановил работу центра хирургии и проктологии

Судебные приставы приостановили деятельность центра хирургии и проктологии в Московском районе Казани. Специалисты выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований, сообщила пресс-служба ГУФССП России по Татарстану.

В медицинском учреждении выявили проблемы с обработкой эндоскопов. Кроме того, в центре не было помещений для наблюдения за пациентами после анестезии, вытяжной вентиляции и разделения помещений на зоны.

По решению суда медучреждение не сможет работать в течение 60 суток.

Анна Кайдалова