Экс-замначальника цеха Курской АЭС получил девять лет колонии и штраф 37 млн рублей

Ленинский районный суд Курска вынес приговор бывшему заместителю начальника реакторного цеха №2 Курской АЭС Евгению Широких, обвиненному в получении взятки автомобилем Porsche Macan. Как сообщили «Ъ-Черноземье» в суде, фигуранту назначили девять лет колонии строгого режима и штраф в размере двадцатикратной суммы взятки, что составляет порядка 36,7 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Курской области Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Курской области

По версии следствия, в 2020 году Евгений Широких получил автомобиль Porsche Macan за действия, входившие в его служебные обязанности, а именно за содействие в заключении договоров на поставку и прием оборудования для нужд атомной станции. Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ. «Ъ-Черноземье» рассказывал, что бывшего замначальника цеха заключили под стражу в мае прошлого года. Ему было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).

Помимо основного наказания, суд также на пять лет лишил Евгения Широких права занимать управляющие должности, связанные со сферой закупок, в госкорпорациях и организациях, входящих в госкорпорации.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что обвиняемая в получении особо крупной взятки бывшая зампред Ленинского райсуда Курска Ольга Петрова подала ходатайство о передаче ее дела на рассмотрение в другой регион.

Денис Данилов