В Северной Осетии полицейские обезвредили мужчину с боевой гранатой и пистолетом

Во Владикавказе полицейские задержали 29-летнего местного жителя, хранившего при себе боевую гранату и пистолет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по РСО-Алания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по РСО-Алания Фото: пресс-служба ГУ МВД России по РСО-Алания

Оружие и боеприпасы обнаружили при досмотре мужчины. Правоохранители изъяли ручную гранату РГД-5 с взрывателем. Кроме того, оперативники установили, что во время преследования задержанный сбросил на дорогу пистолет ТТ, магазин и восемь патронов калибра 7,62 мм.

Экспертное исследование подтвердило, что оружие является пригодным для взрыва и стрельбы. По факту незаконного приобретения и хранения взрывного устройства, а также огнестрельного оружия и боеприпасов возбуждены уголовные дела. Сейчас фигурант находится под стражей.

Полицейские устанавливают лиц, причастных к организации незаконной передачи оружия. Расследование продолжается.

Константин Соловьев