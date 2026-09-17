Казань заняла пятое место среди российских направлений для путешествий с друзьями. Город выбрали 8% опрошенных, сообщила пресс-служба «Отелло».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казань вошла в топ направлений для поездок с друзьями

Фото: Владимир Антонов / Коммерсантъ Казань вошла в топ направлений для поездок с друзьями

Фото: Владимир Антонов / Коммерсантъ

Средняя стоимость ночи в отеле в Казани составила 7,2 тыс. руб.

В целом 52% участников опроса путешествовали с друзьями этим летом. В 82% случаев поездки проходили по России. Самыми популярными направлениями стали Краснодарский край (18%), Алтай (12%), города Золотого кольца и Санкт-Петербург (по 8%).

Анна Кайдалова