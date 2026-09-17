В Ростове-на-Дону восстановили электричество после атаки БПЛА

В Ростове-на-Дону восстановили электричество, которое отсутствовало в городе из-за повреждения подстанции обломками украинского дрона. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на министерство промышленности и энергетики Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Ростов», электроснабжение в результате ночной атаки было нарушено в Ворошиловском, Ленинском, Октябрьском и Кировском районах. Повреждения также получили окна, кровля, остекление шести частных домов, а также хозяйственные постройки.

Всего в ходе отражения ночной атаки средства противовоздушной обороны уничтожили более 50 беспилотников.

Константин Соловьев