На Ставрополье в суд направлено дело о столкновении двух самолетов в аэропорту
Двое сотрудников аэропорта предстанут перед судом из-за столкновения судов
Минераловодская межрайонная транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух работников аэропорта. Они обвиняются по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности крупный ущерб). Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ
По данным следствия, в мае 2025 года на месте стоянки столкнулись два самолета. Причиной стало ненадлежащее исполнение должностных обязанностей сотрудником производственно-диспетчерского отдела и водителем отдела транспортного обслуживания воздушных судов. Ущерб от случившегося превысил 12 млн руб.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.