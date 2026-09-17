На Ставрополье в суд направлено дело о столкновении двух самолетов в аэропорту

Минераловодская межрайонная транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух работников аэропорта. Они обвиняются по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности крупный ущерб). Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

По данным следствия, в мае 2025 года на месте стоянки столкнулись два самолета. Причиной стало ненадлежащее исполнение должностных обязанностей сотрудником производственно-диспетчерского отдела и водителем отдела транспортного обслуживания воздушных судов. Ущерб от случившегося превысил 12 млн руб.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Алина Зорина