На Кубани запретили оборот смертельно опасной для собак вакцины «Мультикан»

Южное межрегиональное управление Россельхознадзора сообщило о приостановке обращения на территории Краснодарского края и других регионов серий вакцин для животных «Мультикан-8» и «Мультикан-6» производства ООО «Ветбиохим», следует из официального сообщения ведомства. Накануне стало известно, что в образцах обнаружен смертельно опасный для животных вирус Ауески.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Потокина / Коммерсантъ Фото: Мария Потокина / Коммерсантъ

Приостановлено обращение следующих серий: «Мультикан-8» (серия 20, срок годности 01.2028; серия 21, срок годности 02.2028), а также «Мультикан-6» (серия 11, срок годности 01.2028; серия 12, срок годности 02.2028).

Вирус Ауески (псевдобешенство) — это острое вирусное заболевание, которое вызывает герпесвирус и поражает нервную систему животных (вызывает сильный зуд). Главный носитель вируса — свиньи. Для собак и кошек это заболевание почти всегда заканчивается летально.

В случае выявления указанных серий вакцин «Мультикан-8» и «Мультикан-6» на территории Кубани Россельхознадзор просит незамедлительно проинформировать управление по электронной почте: rshn38@fsvps.gov.ru (копия на tu38-vetprofotd@fsvps.gov.ru).

Ранее в ООО «Ветбиохим» сообщили «РИА Новости» о приостановке производства всех серий вакцины «Мультикан».

О случаях гибели собак от вакцины стало известно еще в августе. Об этом заявляли владельцы питомцев в Ярославле, Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Костроме и других городах.

«Мультикан» — это серия отечественных комплексных вакцин для собак, которые выпускает компания «Ветбиохим» для профилактики опасных инфекционных заболеваний, в том числе чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, лептоспироза и бешенства.

Наталья Решетняк