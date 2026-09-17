В Новороссийске и Анапе объявлена угроза атаки БПЛА

На территориях Новороссийска и Анапы объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Жителей и гостей городов при включении сирен и сигнала «Внимание всем» просят сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности, сообщили в администрациях муниципалитетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Находясь дома, рекомендуется не выходить на улицу, не пользоваться лифтом и укрыться в помещении без окон — ванной, туалете, коридоре или кладовой, держась подальше от окон и дверей. Если вы на улице, следует спуститься в цокольный этаж ближайшего здания, подвал или подземную парковку. Опасно прятаться у стен многоквартирных домов, использовать в качестве укрытия автомобиль или остановочные павильоны.

Если вы находитесь в машине, необходимо остановиться, покинуть автомобиль и укрыться за крепким препятствием либо лечь на землю и отползти к укрытию. Власти также напоминают: не выкладывайте в соцсети фото и видео БПЛА, работы систем ПВО и спецслужб — противник может использовать эту информацию для корректировки ударов. Сигнал отменят сразу, как только обстановка станет безопасной. Телефон экстренных служб — 112.

Upd: угрозу атаки БПЛА в Новороссийске отменили около 13:16. В Анапе угрозу сняли около 13:08.

Алина Зорина