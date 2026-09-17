Кубань занимает четвертое место в России по числу вакансий

Краснодарский край занял четвертое место в России по числу вакансий, уступив Москве, Санкт-Петербургу и Московской области. Об этом в интервью «Бизнес FM Краснодар» сообщила директор hh.ru в регионах Марина Качанова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Наиболее напряженная ситуация на рынке труда складывается в медицине и фармацевтике, где на одну вакансию приходится 3,4 резюме, и розничной торговле — 3,9 резюме. Дефицит кадров также сохраняется среди слесарей-сантехников: на одну вакансию приходится от трех до пяти кандидатов.

Медианная зарплата, которую работодатели предлагали на Кубани в январе—августе 2026 года, достигла 75 тыс. руб. против 69 тыс. руб. годом ранее. Зарплатные ожидания соискателей составили 70 тыс. руб. Наиболее заметно предложения выросли в административном персонале — на 30%, до 78 тыс. руб., и в сфере транспорта и логистики — на 29%, примерно до 103 тыс. руб.

Около двух третей спроса на работников приходится на продажи, рабочие специальности, строительство, транспорт и логистику, сферу обслуживания, производство и розничную торговлю. Одним из заметных изменений 2026 года стал рост интереса к подработке. По словам госпожи Качановой, около 42% работодателей используют нейросети при размещении вакансий. Существенных изменений в структуре спроса на рынке труда Кубани до конца года не ожидается.

Вячеслав Рыжков