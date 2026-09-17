В аэропорту Геленджика ограничили полеты

Утром 17 сентября ограничения на полеты ввели в аэропорту Геленджика. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Мера распространяется на прием и выпуск самолетов. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Информация о беспилотной опасности на территории города-курорта не поступала. Аэропорты Сочи и Краснодара продолжают работу.

По данным Минобороны РФ, над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России прошедшей ночью ликвидировали 641 беспилотник. Беспилотники ликвидировали над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.

Кроме того, в Новороссийске в результате падения обломков беспилотника произошло возгорание на одном из предприятий. Сейчас пожар потушен, никто не пострадал.

Алина Зорина