Семью из Новороссийска обвинили в фиктивной регистрации компании на подставное лицо
Супругам из Новороссийска предъявлено обвинение в регистрации фирмы через подставное лицо. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 173.1 УК РФ. Об этом сообщает управление МВД России по городу.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
По данным следствия, 58-летний фигурант, являвшийся иностранным гражданином, убедил свою 55-летнюю жену временно зарегистрировать на себя компанию, которая должна была заниматься грузовыми перевозками. При этом супруги, как утверждает следствие, знали, что не будет допущена к фактическому управлению организацией и станет номинальным учредителем и директором.
Обвиняемые подготовили необходимые документы и представили их в регистрирующий орган.
Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.