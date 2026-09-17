Пассажирские перевозки автотранспортом на Дону упали на 16%

Автомобильным транспортом в Ростовской области по итогам января—июля 2026 года перевезено 6 997,8 тыс. пассажиров, что на 16,3% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. За семь месяцев 2025 года объем пассажирских перевозок составлял 8 360,1 тыс. человек. Об этом говорится в мониторинге экономического развития Ростовской области, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

При сокращении количества перевезенных пассажиров пассажирооборот автомобильного транспорта вырос на 3,8%. В январе—июле 2026 года он составил 1 130,6 млн пасс.-км против 1 089 млн пасс.-км годом ранее. Индекс пассажирооборота к аналогичному периоду 2025 года составил 103,8%.

По данным Ростовстата, положительная динамика пассажирооборота формировалась в течение нескольких месяцев. В январе показатель был на 2,6% ниже уровня того же месяца 2025 года, в феврале — на 4,3%, тогда как с марта начался рост: на 1,4% в марте, на 7,2% в апреле, на 6,1% в мае и на 9,2% в июне. В июле пассажирооборот вырос на 7,8% год к году, до 171 млн пасс.-км против 158,6 млн пасс.-км годом ранее. По сравнению с июнем показатель снизился на 3,6%.

В результате за первое полугодие пассажирооборот автомобильного транспорта уже превышал прошлогодний уровень на 3,1% — 959,6 млн пасс.-км против 930,4 млн пасс.-км. За январь—июль прирост увеличился до 3,8%.

Одновременно объем грузовых перевозок автомобильным транспортом за семь месяцев вырос на 2,4% — с 2 304,6 тыс. до 2 359,5 тыс. тонн. Грузооборот составил 2 359,5 млн т-км против 2 304,6 млн т-км годом ранее. В июле грузооборот достиг 352 млн т-км, что на 5% больше показателя июля 2025 года.

В мониторинге экономического развития Ростовской области также отмечается рост грузооборота автомобильного транспорта: за январь—июль 2026 года показатель составил 115,3 млн т-км против 115,2 млн т-км за аналогичный период прошлого года. При этом количество перевезенных автомобильным транспортом грузов увеличилось на 2,4%.

Данные Ростовстата по пассажирообороту включают сведения о перевозках пассажиров автомобильным транспортом по юридическим лицам, кроме микропредприятий, а также по микропредприятиям и индивидуальным предпринимателям, сведения о которых предоставляют органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления. Данные за февраль 2026 года были уточнены респондентами по сравнению с ранее представленной оперативной информацией.

Валерий Климов