В Крыму перед судом предстанет мужчина за убийство, совершенное 30 лет назад
Прокуратура Красногвардейского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве, совершенном более 30 лет назад. Местный житель обвиняется по п. «е» ст. 102 УК РСФСР — убийство с целью скрыть другое преступление. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
По версии следствия, в период с августа по декабрь 1995 года к обвиняемому обратился приятель, который, желая скрыть совершенное им преступление, предложил убить знакомого. Согласившись, мужчина вместе с товарищем напоил потерпевшего алкоголем, затем они вывезли его в лесополосу в районе села Удачное, где фигурант дважды выстрелил ему в голову.
От полученных ранений мужчина скончался на месте. Тело злоумышленники захоронили в лесополосе. Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд для рассмотрения. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.