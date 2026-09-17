Суд в Ростове вынес приговор за попытку присоединиться к армии Украины

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор о приготовлении к участию в деятельности террористической организации, а также к переходу на сторону противника (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ). Информацию об этом подтвердили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Установлено, что в августе 2025 года 19-летняя уроженка Иркутска Ольга Мишанина установила контакт с представителями террористической организации, заполнила анкету кандидата и обсуждала выезд из России на территорию Украины. В телефоне осужденной нашли фотографии с символикой терорганизации, информацию о подготовке к обращению в украинское дипломатическое учреждение и заключения контракта с Вооруженными силами Украины. Правоохранители задержали девушку в Краснодаре.

Суд назначил Ольге Мишаниной семь лет колонии общего режима и ограничения свободы сроком на год. Кроме того, суд конфисковал ее мобильный телефон, использовавшийся при совершении преступлений, и обратил его в собственность государства.

Константин Соловьев