Сроки строительства ЖК «Симфония» в Новороссийске продлят до конца года

В Новороссийске продлят сроки строительства ЖК «Симфония». Такое решение принято коллегиально на встрече главы города Андрея Кравченко с дольщиками, застройщиком и руководителем следственного отдела по Новороссийску СУ СК РФ по Краснодарскому краю Максимом Переверзевым. Текущее разрешение действует до 20 сентября, но застройщик уже направил документы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко

«Учитывая приближение холодов и сезона осадков, контроль будет усилен. Сроки максимально сжатые, поэтому необходимо увеличить темпы и количество рабочих. Застройщик заверил, что динамика будет наращиваться», — заявил Андрей Кравченко.

По словам Максима Переверзева, принято решение предоставить возможность застройщику сдать объект до конца 2026 года. Мэр добавил, что для ускорения работ число специалистов на объекте необходимо увеличить.

Количество работников ранее достигало от 8 до 10 человек, сейчас — до 16. Сейчас на площадке выполнены заливка фундаментной плиты и части стен цокольного этажа. Ведется возведение стен третьей и четвертой блок-секций цокольного этажа, идет монтаж опалубки перекрытия первого этажа. По словам Андрея Кравченко, в строительном процессе наблюдается положительная динамика.

Мэр добавил, что, несмотря на перенос сроков сдачи объекта, дольщики готовы пойти навстречу застройщику — главное как можно быстрее получить ключи от квартир.

Алина Зорина