В аэропорту Махачкалы задерживается вылет 16 рейсов

Вылет 16 рейсов задерживается в международном аэропорту Махачкалы («Уйташ», Дагестан) на фоне ограничений, введенных для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Задержки затрагивают рейсы «Аэрофлота», «Победы», «ЮТэйр» и «Уральских авиалиний» в аэропорты московского авиаузла.

Кроме того, задержан вылет рейсов Nordwind в Сургут и Санкт-Петербург, Red Wings — в Краснодар, «Уральских авиалиний» — в Екатеринбург, «Азимута» — в Минеральные Воды, «Победы» и «Белавиа» — в Санкт-Петербург.

На международном направлении задерживается рейс «Победы» в Стамбул.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Махачкалы были введены утром в четверг и продолжают действовать.

Аэропорт Махачкалы является одним из крупнейших аэропортов Северного Кавказа.

Наталья Белоштейн