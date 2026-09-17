У пригородного автовокзала на Шолохова в Ростове-на-Дону сменился владелец

Учредителем ООО «Ростдонавтовокзал», управляющей пригородным автовокзалом на проспекте Шолохова в Ростове-на-Дону, стал Арсен Оганесян. Соответствующая информация опубликована в выписке компании в ЕГРЮЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сергей иванов Фото: сергей иванов

Изменения, согласно документу, действуют с 14 сентября. Согласно данным портала проверки контрагентов rusprofile, ранее учредителем со 100% долей являлась Софья Резниченко. При этом генеральный директор компании остался прежним – должность с февраля 2026 года занимает Алла Гуленко.

ООО «Ростдонавтовокзал», по информации rusprofile, зарегистрировано в Ростове-на-Дону в июне 2016 года и специализируется на деятельности автовокзалов и автостанций. Финансовые показатели общества за 2025 год демонстрируют рост выручки до 84,7 млн руб., что на 33,6% выше уровня 2024 года — 63,4 млн руб. При этом вместо прибыли компания получила чистый убыток в размере 16,3 млн руб., тогда как годом ранее прибыль составляла 2,9 млн руб.

Константин Соловьев