На Кубани с 1 октября изменятся тарифы на вывоз ТКО

С 1 октября 2026 года в Краснодарском крае изменятся тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов. Соответствующие ставки для зон обслуживания Южного регионального оператора департамент государственного регулирования тарифов региона утвердил в декабре 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В Новороссийской зоне тариф для населения составит 706,63 руб. за куб. м, для прочих потребителей — 2057,38 руб. В Староминской зоне ставка для населения установлена на уровне 696,7 руб. за куб. м, для прочих потребителей — 937,2 руб.

Размер ежемесячной платы зависит от норматива образования ТКО, категории населенного пункта и типа жилья. Для жителей Новороссийска и Геленджика с 1 октября она составит 150,34 руб. с человека в многоквартирных домах и 196,29 руб. в индивидуальных жилых домах.

В Щербиновском и Кущевском районах плата составит 130,05 руб. с человека в МКД и 135,86 руб. в ИЖС. Для жителей станиц Ленинградской, Староминской и Каневской тариф составит 141,66 руб. в многоквартирных домах и 175,34 руб. в частном секторе.

В Ейске ежемесячная плата установлена на уровне 145,15 руб. с человека в МКД и 191,86 руб. в ИЖС.

Вячеслав Рыжков