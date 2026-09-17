Россельхознадзор проконтролировал отгрузку почти 5 млн тонн зерна из Краснодарского края

С начала года по 14 сентября Южное межрегиональное управление Россельхознадзора проконтролировало поставки почти 4,8 млн тонн зерна и продуктов его переработки из Краснодарского края в другие регионы России. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Подкарантинная продукция вывозилась автомобильным и железнодорожным транспортом. Для проверки фитосанитарного состояния партий специалисты отбирали пробы и проводили лабораторные исследования.

По итогам экспертиз, проведенных в аккредитованной лаборатории Южного филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ», карантинных объектов в поставляемом зерне не обнаружено. Вся продукция соответствовала установленным карантинным фитосанитарным требованиям.

За этот период Россельхознадзор оформил более 190 тыс. карантинных фитосанитарных сертификатов, подтверждающих соответствие партий зерна и продуктов его переработки требованиям при вывозе в другие регионы.

Вячеслав Рыжков