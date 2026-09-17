Тариф на вывоз ТКО в Новороссийске вырастет до 706 рублей за кубометр

С 1 октября 2026 года в Краснодарском крае изменятся тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов. Новые ставки для зон обслуживания «Южного регионального оператора» были утверждены департаментом государственного регулирования тарифов региона в декабре 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Новороссийской зоне тариф для населения составит 706,63 руб. за куб. м, для прочих потребителей — 2057,38 руб. В Староминской зоне ставка для населения установлена на уровне 696,7 руб. за куб. м, для прочих потребителей — 937,2 руб.

С учетом нормативов образования ТКО ежемесячная плата для жителей Новороссийска и Геленджика составит 150,34 руб. с человека в многоквартирных домах и 196,29 руб. в частном секторе. Для жителей Щербиновского и Кущевского районов тариф будет равен 130,05 руб. с человека в МКД и 135,86 руб. в индивидуальных жилых домах.

В станицах Ленинградской, Староминской и Каневской плата составит 141,66 руб. с человека в МКД и 175,34 руб. в ИЖС. Для жителей Ейска установлена ставка 145,15 руб. с человека в многоквартирных домах и 191,86 руб. в частном секторе.

Вячеслав Рыжков