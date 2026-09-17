В Ленинский районный суд Кирова направили уголовное дело в отношении 41-летней главы инвестиционного центра, обвиняемой в мошенничестве и легализации преступных доходов. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Кировской области руководитель инвестцентра обманула 1,1 тыс. вкладчиков

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Кировской области руководитель инвестцентра обманула 1,1 тыс. вкладчиков

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, с 2014 года по май 2023 года она создала фиктивный кредитный потребительский кооператив и привлекла к финансовым операциям 1,1 тыс. вкладчиков из Кировской и Смоленской областей, а также Крыма и Коми. Она обещала им высокие проценты, хотя не намеревалась выполнять обязательства.

Общий ущерб, по данным следствия, превысил 1 млрд руб.

Уголовное дело расследуют по ч. 4 ст. 159 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

Анна Кайдалова