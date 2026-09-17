В Новороссийске топливо отпускают на 28 АЗС

В Новороссийске, по данным на утро 17 сентября, топливо отпускают на 28 автозаправочных станциях. На всех работающих АЗС действуют ограничения: топливо отпускают только в баки автомобилей, объем заправки ограничен 30, 40, 50 или 60 литрами на одну машину в зависимости от станции, сообщили в МЦУ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

АИ-100 в продаже нет. АИ-95 доступен на четырех АЗС, АИ-92 — на пяти, дизельное топливо — на всех 28 работающих станциях.

АИ-95 и дизельное топливо доступны на АЗС «Лукойла» на Сухумском шоссе, а также на станциях «Уфим-нефти» на Сухумском шоссе. В «Роснефти» АИ-92 и дизельное топливо есть на АЗС в поселке Верхнебаканском. На станции Rusoil в Цемдолине доступны АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.

АИ-92 и дизельное топливо также отпускают на АЗС «Газпрома» в Натухаевской, «Татнефти» в Верхнебаканском и АЗС «Кристина» на ул. Шиллеровской. При этом, станция «Газпрома» в Натухаевской работает до 22:00, Rusoil в Цемдолине — до 23:00.

На трех АЗС «Лукойла» — в Глебовском, Цемдолине и на пр. Дзержинского, отпуск топлива должен начаться с 12:00.

Ограничения на продажу топлива введены собственниками АЗС. Заправка в канистры и другие емкости не производится.

Наталья Белоштейн