В Ростовской области ускорился рост зарплат и ипотеки на фоне снижения ввода жилья

Экономика Ростовской области в первой половине 2026 года демонстрировала разнонаправленную динамику. Реальная заработная плата в регионе в июне выросла на 7,3% год к году, а объем ипотечного кредитования на 1 августа увеличился на 17,1%. При этом ввод жилья за январь-июль сократился на 4,5%. Такие данные приводит Банк России в профиле региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Оборот розничной торговли в Ростовской области за семь месяцев вырос на 6%, объем платных услуг населению — на 3,4%. Промышленное производство увеличилось на 0,1%. Одновременно производство сельскохозяйственной продукции в первом полугодии снизилось на 16,1%.

Ростовская область также нарастила кредитование бизнеса и населения. На 1 августа объем кредитов нефинансовым организациям увеличился на 9,3% год к году, кредитов физлицам — на 10,3%. Объем ипотечных кредитов вырос на 17,1%. При этом вклады населения увеличились на 9,5%.

Инфляция в регионе в июле составила 6% в годовом выражении — столько же, сколько в среднем по России.

На рынке жилья средняя цена фактических сделок в августе достигла 149,9 тыс. руб. за 1 кв. м на первичном рынке и 99,9 тыс. руб. — на вторичном. Таким образом, разница между стоимостью квадратного метра в новостройках и готовым жильем составила около 50 тыс. руб.

На фоне роста потребительского спроса и доходов динамика строительного сектора остается сдержанной: за январь-июль в регионе было введено на 4,5% меньше жилья, чем годом ранее. При этом ипотечный портфель продолжил расти двузначными темпами.

Наталья Белоштейн