В Ставропольском крае на фоне роста ипотеки сократился ввод жилья

Экономика Ставропольского края в 2026 году демонстрирует разнонаправленную динамику: при росте потребительского спроса и реальных зарплат в регионе снижаются промышленное производство, инвестиции и объем ввода жилья. За январь-июль промышленное производство сократилось на 10,6%, инвестиции в основной капитал за первое полугодие — на 22,6%, а ввод жилья — на 21,7%. Соответствующие данные приведены в отчете Банка России

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Объем введенного за семь месяцев жилья составил 1,1 млн кв. м. При этом ипотечный портфель продолжил расти: на 1 августа объем ипотеки в Ставропольском крае увеличился на 12,5% год к году. Кредиты физическим лицам выросли на 8,1%, а кредиты нефинансовым организациям — на 18,8%.

Потребительский спрос в регионе сохраняет положительную динамику. Оборот розничной торговли в январе-июле увеличился на 6,3%, объем платных услуг населению — на 2,7%. Среднемесячная реальная заработная плата в июне выросла на 6,7% год к году. Уровень безработицы по методологии МОТ в мае-июле составил 2,7%.

Наиболее заметное снижение наблюдается в промышленном секторе. Добыча полезных ископаемых в январе-июле сократилась на 18,9%, обрабатывающие производства — на 10,4%. Выпуск сельскохозяйственной продукции в первом полугодии снизился на 0,9%. Финансовый результат организаций за январь-июнь уменьшился на 56,6%.

На рынке жилья средняя цена фактических сделок в августе составила 117,8 тыс. руб. за кв. м на первичном рынке и 101 тыс. руб. — на вторичном. Разница между стоимостью квадратного метра в новостройках и готовом жилье составила около 16,7 тыс. руб.

Годовая инфляция в Ставропольском крае в июне составляла 6,76%, ускорившись с 5,85% в мае. В июне цены выросли на 1,03% к предыдущему месяцу. Банк России отмечал, что сильнее всего дорожали услуги, а рост цен также затронул продовольственные и непродовольственные товары.

Таким образом, рост ипотеки и потребительского спроса в крае пока сочетается со снижением деловой активности в промышленности, инвестициях и жилищном строительстве.

Наталья Белоштейн