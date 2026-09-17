Утром 17 сентября в Анапе работают 27 АЗС

По состоянию на 09:30 мск 17 сентября в Анапе работают 27 автозаправочных станций. На 10 из них по решению собственников введены ограничения — топливо отпускают по топливным картам и для спецтранспорта, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

На 17 АЗС действуют ограничения по отпуску топлива в баки по литражу: на 11 заправках АИ-92 и АИ-95 отпускают по 30 литров, на 4 — по 40 литров (92, 95 и ДТ), на 3 — дизель по 50 литров, на 5 — по 60 литров, на 2 — по 100 литров.

АИ-92 в наличии на 21 АЗС, АИ-95 — на 16, дизельное топливо — на всех 27 заправках. АИ-100 временно отсутствует. Информация актуальна на утро 17 сентября и в течение дня может меняться.

Власти призвали жителей не закупать топливо впрок — это поможет сохранить его доступность для всех водителей и сократить очереди на заправках.

Алина Зорина