На юге РФ летом произошло охлаждение потребительской активности

В июле—августе 2026 года в южных регионах России отмечалось охлаждение потребительской активности по сравнению с маем—июнем. На динамику спроса, в частности, повлияло ограниченное предложение моторного топлива, из-за которого жители отказывались от ранее запланированных поездок. Снижение спроса на услуги средств размещения и других предприятий индустрии гостеприимства отмечалось в Краснодарском крае, Крыму, Северной Осетии и Дагестане, следует из доклада ГУ Банка России «Региональная экономика: потребление и доходы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В аграрном секторе юга завершилась уборка ранних зерновых культур. Валовой сбор оказался выше прошлогоднего уровня на фоне хороших запасов влаги в почве. Один из крупных агрохолдингов региона сообщил о росте урожая пшеницы более чем на 20% год к году. По предварительным оценкам, доля продовольственной пшеницы в общем урожае в Ростовской области и Краснодарском крае превышает 80%. Продолжается уборка сахарной свеклы: кубанские аграрии ожидают урожайность выше прошлогодней, а сахарные заводы региона уже начали переработку нового урожая. Также стартовала активная уборка масличных культур. Региональные минсельхозы прогнозируют рост урожая подсолнечника по сравнению с 2025 годом благодаря более благоприятным погодным условиям. Обеспеченность аграриев горюче-смазочными материалами в период уборки оценивается как достаточная.

Туристический поток в макрорегионе в июле—августе оказался ниже показателя аналогичного периода 2025 года. Наиболее заметное снижение пришлось на черноморское и азовское побережья. Спрос на курорты Краснодарского края и Крыма сократился, в том числе из-за усложнения логистики. Дополнительным фактором стала растущая популярность зарубежных направлений: после возобновления рейсов одного из аэропортов юга в Азию увеличились продажи туров туда. Отели и санатории для привлечения туристов проводили акции, в Крыму скидки на проживание достигали 40%.

Бронирование на осень 2026 года остается ниже прошлогоднего уровня, при этом отельеры Северной Осетии, Астраханской и Ростовской областей сообщают о росте числа отмен. Одновременно в регионе продолжается реализация проектов по расширению гостиничной инфраструктуры. В Краснодарском крае до конца года планируется ввести в эксплуатацию несколько гостиничных комплексов.

Вячеслав Рыжков