Суд в Гааге рассматривает дело о гибели турецкого моряка после атаки ВСУ у Новороссийска

В Международном уголовном суде в Гааге начался юридический процесс по обращению, связанному с гибелью гражданина Турции Саваша Чакара при атаке на турецкое судно Reyhan Sar в Черном море. Об этом сообщила турецкая газета T24.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Сухогруз под турецким флагом подвергся атаке беспилотников 22 июля у побережья Новороссийска. Судно перевозило уголь из российского порта Тамань в Трабзон. В результате атаки погиб 54-летний боцман Саваш Чакар, находившийся в машинном отделении. Еще 12 членов экипажа получили ранения.

Заявителями по обращению в Международный уголовный суд выступили родственники погибшего и 12 моряков, находившихся на борту судна во время атаки. В процессе также участвует судовладелец. Адвокат Нури Корай Курун заявил, что сторона располагает материалами, которые, по ее оценке, свидетельствуют о причастности Украины к произошедшему.

По словам защитника, видеозаписи применения беспилотников, в том числе кадры поражения судна, публиковались в официальных аккаунтах украинских властей.

Обращение направлено на расследование обстоятельств атаки. По словам адвоката, разбирательство также может способствовать предотвращению подобных нападений на торговые суда в будущем.

Вячеслав Рыжков