В Кировской области согласовали границы нацпарка «Былина»

Границы национального парка «Былина» в Кировской области согласованы, проект постановления правительства России о его создании подготовлен. Об этом сообщил пресс-центр правительства региона.

Головное отделение нацпарка планируют разместить в Подосиновском округе. На обустройство и развитие инфраструктуры федеральных особо охраняемых природных территорий будут выделяться средства из федерального бюджета. Парк останется открытым для посещения и рекреационной деятельности.

В октябре проект постановления направят на согласование в правительство Кировской области, после чего — в правительство России. Решение о создании национального парка ожидается в 2027 году.

Анна Кайдалова