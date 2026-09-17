В Гааге рассматривают дело о гибели турецкого моряка при атаке ВСУ возле Новороссийска

В Международном уголовном суде в Гааге началось рассмотрение обращения в связи с гибелью гражданина Турции Саваша Чакара в результате атаки на турецкое судно Reyhan Sar в Черном море. Об этом сообщает турецкая газета T24.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Сухогруз под турецким флагом 22 июля подвергся атаке беспилотников у побережья Новороссийска. Судно следовало из российского порта Тамань в Трабзон с грузом угля. В результате атаки погиб 54-летний боцман Саваш Чакар, находившийся в машинном отделении. Еще 12 членов экипажа получили ранения.

Обращение в Международный уголовный суд подали родственники погибшего и 12 пострадавших членов экипажа. К процессу также присоединился судовладелец. Адвокат Нури Корай Курун заявил, что располагает материалами, которые, по оценке стороны, свидетельствуют о причастности Украины к атаке.

По словам защитника, видеозаписи операции с применением беспилотников, включая кадры поражения судна, публиковались в официальных аккаунтах украинских властей.

Обращение направлено на расследование обстоятельств атаки. Как отметил адвокат, разбирательство также должно способствовать предотвращению подобных инцидентов с торговыми судами в будущем.

Вячеслав Рыжков