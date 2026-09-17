Учредителей «Красного молота» привлекают к субсидиарке на 96,6 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Тихорецкий завод "Красный молот"» направила в Арбитражный суд Краснодарского края заявление о привлечении четырех контролирующих лиц к субсидиарной ответственности на 96,60 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

К ответственности привлекаются учредитель компании Игорь Свиридов (доля — 33,40%), учредитель Виктор Юрков (доля — 33,30%), а также Кристина Чинченко и Екатерина Ершова.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Красный молот» («ТЗКМ») зарегистрировано в 2002 году в Тихорецке Краснодарского края. Уставный капитал общества составляет 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Учредители — Виктор Юрков и Игорь Свиридов. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.

Арбитражный суд Краснодарского края признал ТЗКМ несостоятельным (банкротом) 10 августа 2023 года по заявлению Кристины Чинченко, открыв конкурсное производство сроком на четыре месяца. Впоследствии срок конкурсного производства был продлен на шесть месяцев — до 11 января 2027 года. Конкурсным управляющим утверждена Ольга Ростовцева, член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация "Дело"».

Слушания проходили с учетом ходатайства самого должника о прекращении производства по делу. Представители учредителя и директор завода пояснили суду, что у предприятия отсутствуют имущество и средства для финансирования процедуры банкротства. Однако суд отклонил этот довод со ссылкой на постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12 февраля 2022 года.

Апелляционная инстанция ранее установила наличие у завода ликвидного актива — имущественного комплекса кадастровой стоимостью 158,06 млн руб. Согласно выписке из ЕГРН от июня 2021 года, в состав комплекса входят два десятка объектов недвижимости: цех площадью более 2,1 тыс. кв. м, заводоуправление (1,7 тыс. кв. м), административное здание (1,6 тыс. кв. м), гараж на 20 машин, котельная, фотолаборатория, склады, эстакада и деревообрабатывающая мастерская. Кроме того, финансовый анализ показал, что размер кредиторской задолженности, включенной в реестр требований кредиторов и не погашенной на дату заседания, составляет 85,65 млн руб.

Первое собрание кредиторов, состоявшееся 2 мая 2023 года, поддержало введение конкурсного производства большинством голосов (78,11%). Временный управляющий Валентин Савченко пришел к выводу о невозможности восстановления платежеспособности предприятия и целесообразности перехода к конкурсному производству.

Исполняющим обязанности конкурсного управляющего утверждена Ольга Ростовцева, член САУ «СРО "Дело"».

Тат Гаспарян