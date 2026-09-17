Краснодарский край вошел в пятерку лидеров по выдаче IT-ипотек

Краснодарский край занял пятое место среди российских регионов по количеству IT-ипотек, выданных в первом полугодии 2026 года. За январь—июнь IT-специалисты региона оформили 290 льготных кредитов на покупку жилья на общую сумму 2,1 млрд руб., сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Больше IT-ипотек за этот период выдали только в Московской области — 831 кредит на 6,7 млрд руб., Свердловской области — 479 кредитов на 3,4 млрд руб., Татарстане — 452 кредита на 3,7 млрд руб. и Новосибирской области — 384 кредита на 2,9 млрд руб.

Всего в России в первом полугодии 2026 года было оформлено около 6 тыс. IT-ипотек на сумму более 41 млрд руб.

При этом ряд регионов продемонстрировал существенный рост выдачи таких кредитов. Лидерами по динамике стали Ленинградская область (+46%), Московская область (+37%), Челябинская область (+36%) и Башкортостан (+29%). В Ростовской области количество выданных IT-ипотек увеличилось на 11%.

Наталья Белоштейн