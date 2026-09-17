Производство мяса в Ростовской области снизилось почти на 20%

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в Ростовской области по итогам января—июля 2026 года составило 177,8 тыс. тонн, что на 19,6% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. За семь месяцев 2025 года в регионе было произведено 221,1 тыс. тонн. Об этом говорится в мониторинге экономического развития Ростовской области, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Согласно данным документа, индекс производства скота и птицы на убой за январь—июль 2026 года составил 80,4% к соответствующему периоду прошлого года. В абсолютном выражении объем производства в животноводческом секторе сократился на 43,3 тыс. тонн.

Разнонаправленная динамика зафиксирована в молочной отрасли, где объемы, напротив, увеличились. За семь месяцев 2026 года в области было произведено 810 тыс. тонн молока против 795,6 тыс. тонн годом ранее, а индекс производства составил 101,8%. В целом индекс производства сельскохозяйственной продукции в регионе за январь—июль составил 100,2%, а ее объем в действующих ценах вырос со 167,8 млрд до 170,8 млрд руб.

Данные мониторинга актуализированы по состоянию на 14 сентября 2026 года.

Валерий Климов