На Дону количество выданных IT-ипотек выросло на 11%

В Ростовской области в первом полугодии 2026 года количество выданных IT-ипотек увеличилось на 11%. Регион вошел в число субъектов с наиболее заметной динамикой роста выдачи льготных кредитов для специалистов IT-сферы, сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Наибольший рост зафиксирован в Ленинградской области — на 46%. В Московской области показатель увеличился на 37%, Челябинской области — на 36%, Башкортостане — на 29%.

Краснодарский край занял пятое место по объему выдачи IT-ипотек. За первые шесть месяцев года IT-специалисты региона оформили 290 льготных кредитов на покупку жилья на общую сумму 2,1 млрд руб.

Всего по России в январе-июне было выдано около 6 тыс. IT-ипотек на сумму более 41 млрд руб.

По количеству оформленных кредитов Краснодарский край уступил Московской области (831 кредит на 6,7 млрд руб.), Свердловской области (479 кредитов на 3,4 млрд руб.), Татарстану (452 кредита на 3,7 млрд руб.) и Новосибирской области (384 кредита на 2,9 млрд руб.).

Наталья Белоштейн