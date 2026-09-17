В Оренбуржье задержали подозреваемого в незаконной охоте на косуль

Ночью во время рейда сотрудники ДПС остановили автомобиль марки Hyundai Greta в поселке Мулланур Алексеевского района. В багажнике машины обнаружены две разделанные тушки диких животных-косуль. Об этом сообщает полиция Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ

Во время проверки выяснилось, что накануне житель Татарстана незаконно застрелил двух косуль в поселке Шаммасовка. Министерству природных ресурсов Оренбуржья причинен крупный ущерб.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба). Максимальное наказание по статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Руфия Кутляева