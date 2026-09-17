В Татарстане внесли дополнительные требования к содержанию домашних животных в республике. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане ужесточили правила содержания собак в многоквартирных домах

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ В Татарстане ужесточили правила содержания собак в многоквартирных домах

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Согласно документу, не допускается содержание домашних животных в помещениях общего пользования многоквартирных домов и на придомовых территориях. Кроме того, в коммунальных квартирах и жилых помещениях, где проживают несколько семей, запрещено держать собак из федерального перечня потенциально опасных пород.

Для собак высотой в холке от 55 см при перемещении в местах общего пользования многоквартирных домов и на придомовой территории вводится обязательное использование короткого поводка длиной до 1,5 метра и намордника, подобранного с учетом индивидуальных особенностей животного.

Анна Кайдалова