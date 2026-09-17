34 лота дебиторки «Стававтокомплекта» выставлены на торги за 1 млрд рублей

На электронной торговой площадке ELECTRO-TORGI.RU с 28 сентября 2026 года возобновляются торги по 34 лотам дебиторской задолженности обанкротившегося ставропольского ООО «Стававтокомплект» с общим номиналом свыше 1 млрд рублей и дисконтом от 50 до 80% от суммы основного долга. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Арбитражный суд Ставропольского края утвердил Валентину Чупринскую конкурсным управляющим ООО «Стававтокомплект». Решение закреплено постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 1 февраля 2023 года. Ранее, в октябре 2022 года, суд первой инстанции признал компанию несостоятельной.

Согласно сообщению Чупринской, опубликованному на площадке АО «Вэллстон» ELECTRO-TORGI.RU, с 12:00 мск 28 сентября 2026 года возобновляются открытые торги 41778-ОТПП в форме публичного предложения — с седьмого периода снижения цены.

На реализацию выставлены 34 лота прав требования к контрагентам и физическим лицам общей номинальной стоимостью свыше 1 млрд рублей.

Среди наиболее крупных позиций: лот 19 — право требования к ООО «ДОРС» по договору займа 2017 года с начальной ценой 124,2 млн рублей при номинале долга более 310,6 млн рублей; лот 29 — задолженность ООО «Кислород» с начальной ценой 101 млн рублей при номинале 252,5 млн рублей; лот 21 — задолженность ООО «Федерация ЛЛД» с начальной ценой 43,5 млн рублей. Лоты 2 и 30 включают права требования к ООО «Партнер-СА» с совокупным номиналом около 134,5 млн рублей и к ООО «Кавказ Лада» — 47,4 млн рублей.

В числе прочих должников фигурируют Охтов Руслан Валерьевич, Охтов Мурат Валерьевич, Тлепсеруков Сафарби Ибрагимович, а также ряд компаний Карачаево-Черкесии и Ставрополья, включая НАО «Меркурий АПК Прохладненский».

Начальные цены установлены с дисконтом от 50 до 80% от суммы основного долга. В частности, задолженность Охтова Руслана Валерьевича в размере 12,5 млн рублей предлагается за 6,2 млн рублей, а долг ООО «БИБАРС» на 36,8 млн рублей — за 14,7 млн рублей.

Задаток составляет 20% от начальной цены лота в конкретный период. Приём заявок открыт с 14 сентября 2026 года до завершения последнего периода торгов. Минимальная цена продажи установлена на уровне 1% от начальной стоимости имущественных прав. Период последовательного снижения цены — три рабочих дня, шаг понижения — 10%; на завершающем этапе величина снижения составит 9%.

Тат Гаспарян