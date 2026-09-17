Объем приостановленного жилищного строительства на Дону превысил 460 тыс. кв. метров

Объем приостановленного жилищного строительства в Ростовской области по итогам января—июля 2026 года достиг 460,4 тыс. кв. м. За год показатель вырос с 429,3 тыс. кв. м, или на 7,2%. Об этом говорится в мониторинге экономического развития Ростовской области, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

За семь месяцев 2026 года в Ростовской области было введено 1,346 млн кв. м жилья. Это на 4,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года: индекс ввода составил 95,5%. В том числе 753,5 тыс. кв. м пришлось на индивидуальных застройщиков, еще 592,5 тыс. кв. м — на предприятия и организации.

При этом объем приостановленного жилищного строительства на конец периода увеличился на 31,1 тыс. кв. м по сравнению с январем—июлем 2025 года — с 429,3 тыс. до 460,4 тыс. кв. м.

Данные мониторинга актуализированы по состоянию на 14 сентября 2026 года.

Валерий Климов