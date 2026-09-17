В МЧС рассказали о последствиях землетрясения под Новороссийском

В Краснодарском крае утром 17 сентября произошло землетрясение магнитудой 4. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в штатном режиме, сообщений о последствиях и обращений от жителей не поступало, заявили в краевом ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Кряжев / Коммерсантъ Фото: Александр Кряжев / Коммерсантъ

Подземные толчки зафиксированы в районе станицы Гостагаевской на глубине 10 км, напомнили в ведомстве. Сейсмособытие произошло в 06:20 мск.

Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду землетрясения в 4,2. По его данным, эпицентр находился в 41 км к северо-западу от Новороссийска и в 12 км к юго-западу от станицы Варениковской. Очаг залегал на глубине 10 км.

Вячеслав Рыжков