Утром в Краснодаре работают 85 АЗС

По данным на утро 17 сентября, в Краснодаре работают 85 автозаправочных станций. По данным МЦУ города, в течение дня ситуация может меняться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

АИ-92 есть в наличии на 50 станциях, АИ-95 доступен на 47 АЗС, АИ-100 — на 6 заправках, дизельное топливо продают на 88 автозаправочных станциях. Еще 21 станция временно не отпускает топливо, 9 объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.

Работающие заправки находятся на следующих улицах: в сети АЗС «Роснефть»: Лизы Чайкиной, трасса Краснодар—Кропоткин возле хутора Ленина, Уральская, Московская, Котовского, Ростовское шоссе, Лукьяненко, Захарова, Дзержинского, Бородинская, возле станицы Елизаветинской, Вишняковой, Кубанская набережная, Крупской; в сети АЗС «Лукойл»: Тургенева, проспект Чекистов, Старокубанская, Автолюбителей, Крылатая, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Ростовское шоссе, Коммунаров; в сети АЗС «Газпром»: Мачуги, Крупской, Дзержинского, Красных Партизан, Российская, Ростовское шоссе, Ейское шоссе; в сети АЗС «Газпромнефть»: Селезнева, Уральская, трасса Краснодар—Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, трасса Краснодар—Кропоткин возле хутора Ленина, Кирилла Россинского, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Калинина, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Переходная, Суворова, Ялтинская; в сети АЗС Rusoil: Дальняя, Бабушкина, Уральская, Ростовское шоссе, Дзержинского, Пластунская; в сети АЗС «Татнефть» на Ростовском шоссе; в сети АЗС «СитиОйл»: Мачуги, Ростовское шоссе; в сети АЗС Teboil: Московская, Российская, Красных Партизан, Новороссийская; в сети АЗС «Уфимнефть»: Дзержинского, Солнечная, Ростовское шоссе, Восточный обход; в сети АЗС Atan: 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан; в сети АЗС «КТК» на Александра Покрышкина; в сети АЗС «Ирбис» на Степана Разина; в сети АЗС PNB: Шевченко, Монтажников; в сети АЗС «Сивнефть» на Уральской; в сети АЗС «ЮНК» на Российской; в сети АЗС «Партнер» на Уральской; в сети АЗС «ОПТИ» на Красных Партизан; в сети АЗС Petrol на 70-летия Октября; в сети АЗС «Юпитер К» на Первомайской.

На ряде АЗС по решению собственников введены ограничения — топливо наливают только в баки.

Алина Зорина